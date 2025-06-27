«Ориентировочно - сентябрь. Будем смотреть по самочувствию. Раньше - точно нет, сентябрь или позже», - цитирует Тюкавина «РИА Новости Спорт».
Напомним, что в марте этого года форвард получил разрыв крестообразной связки правого колена в матче с «Ростовом».
В минувшем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 22 матчах за «бело-голубых» во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.
Контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2023 года.
По итогам сезона-2024/25 московский клуб занял пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.
Тюкавин обозначил срок своего восстановления после травмы "крестов"
Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что восстановится от травмы не раньше сентября.
Фото: ФК "Динамо"