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Тюкавин обозначил срок своего восстановления после травмы "крестов"

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что восстановится от травмы не раньше сентября.
Фото: ФК "Динамо"
«Ориентировочно - сентябрь. Будем смотреть по самочувствию. Раньше - точно нет, сентябрь или позже», - цитирует Тюкавина «РИА Новости Спорт».

Напомним, что в марте этого года форвард получил разрыв крестообразной связки правого колена в матче с «Ростовом».

В минувшем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 22 матчах за «бело-голубых» во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.

Контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2023 года.

По итогам сезона-2024/25 московский клуб занял пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.

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