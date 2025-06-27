"Уверен, что рано или поздно такой футболист, как Овечкин в хоккее, в России появится. При этом это должен быть не какой-то вратарь или защитник, это должен быть нападающий, который сможет забить больше всех мячей. Такие великие спортсмены как Овечкин рождаются раз в 20–30 лет. При этом, при всем моем уважении к хоккею, конкуренция в футболе значительно выше", - цитирует Дюкова "Матч ТВ".
В сезоне-2024/2025 российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за американский клуб "Вашингтон Кэпиталз", стал лучшим снайперов в истории регулярного чемпионата НХЛ, обогнав Уэйна Гретцки. На счету российского хоккеиста 897 заброшенных шайб.
Напомним, что в минувшем сезоне нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, превзойдя рекорд Александра Кержакова. Также форвард получил вызов в национальную команду России, где смог забить 31-й мяч и вновь обновить рекорд Александра Кержакова.
Дюков: рано или поздно такой футболист, как Овечкин в хоккее, появится в России
Президент РФС Александр Дюков высказался о развитии футбола в России.
Фото: РФС