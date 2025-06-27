Чистяков - о переходе в "Ростов": соскучился по футболу, просто хочется играть

"Не хочу ничего говорить по этому поводу, хочу просто наслаждаться. Соскучился по футболу, просто хочется играть в него, как можно больше получать игрового времени, вот такие у меня мысли сейчас. Что будет – только время покажет", - цитирует Чистякова "РБ Спорт".
Ранее футбольный клуб "Ростов" объявил о переходе Дмитрия Чистякова на правах свободного агента, контракт футболиста с клубом рассчитан на два года с возможностью продления.
В минувшем сезоне Дмитрий Чистяков выступал за петербургский "Зенит" - защитник вышел на поле в 8 встречах и отметился 1 забитым голом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего футболиста в 900 тысяч евро. Ранее Чистяков выступал за "Сочи", "Тамбов", "Шинник" и армянский клуб "Мика".