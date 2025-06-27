Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Ред Булл Зальцбург
0 - 3 0 3
Реал МадридЗавершен
Аль-Хиляль
2 - 0 2 0
ПачукаЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
17:00
АмкалНе начат
Краснодар
19:00
Динамо МхНе начат

"Чемпионат": "Црвена Звезда" отказалась продавать Егора Пруцева двум клубам из топ-8 РПЛ

Полузащитник сербской "Црвены Звезды" Егор Пруцев интересен клубам РПЛ.
Фото: NurPhoto
По информации источника, "Црвена Звезда" отказалась продавать Егора Пруцева двум российским клубам из первой восьмерки РПЛ. В сербском клубе довольны прогрессом россиянина.

Егор Пруцев перешел в сербскую "Црвену Звезду" из "Сочи" летом 2022 года за 900 тысяч евро. В прошлом сезоне российский полузащитник на правах аренды выступал за словенский "Целе". Россиянин провел за словенский клуб во всех турнирах 14 матчей и отметился 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего полузащитника в 1,5 миллионов евро.

Источник: "Чемпионат".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится