По информации источника, "Црвена Звезда" отказалась продавать Егора Пруцева двум российским клубам из первой восьмерки РПЛ. В сербском клубе довольны прогрессом россиянина.
Егор Пруцев перешел в сербскую "Црвену Звезду" из "Сочи" летом 2022 года за 900 тысяч евро. В прошлом сезоне российский полузащитник на правах аренды выступал за словенский "Целе". Россиянин провел за словенский клуб во всех турнирах 14 матчей и отметился 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего полузащитника в 1,5 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": "Црвена Звезда" отказалась продавать Егора Пруцева двум клубам из топ-8 РПЛ
Полузащитник сербской "Црвены Звезды" Егор Пруцев интересен клубам РПЛ.
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