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Дзюба - об игровой карьере: еще годик - и, наверное, все. Возможно, после этого будет еще годик

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба ответил на вопрос о завершении карьеры.
Фото: ФК "Акрон"
"Не знаю, что будет по итогам следующего сезона, посмотрим. Год отмерил себе еще, а дальше… Я загадал себе: еще годик - и, наверное, все. Возможно, после этого будет еще годик, да. Но пока этот годик надо доиграть", - цитирует Дзюбу "РИА Новости".

В минувшем сезоне 36-летний нападающий Артем Дзюба установил два рекорда, став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России и национальной сборной страны.

Напомним, 1 июня, Дзюба продлил трудовое соглашение с "Акроном", за который выступает с сентября прошлого года, еще на один сезон. В составе тольяттинской команды форвард отметился 10 забитыми мячами и 7 результативными передачами в 24 матчах. В августе ему исполнится 37 лет.

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