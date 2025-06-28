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Черышев: обидно, что Пьянич так быстро уехал из России

Российский тренер Дмитрий Черышев высказался об уходе Миралема Пьянича из ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
"Пьянич — футболист высокого уровня. Было приятно, что он приехал в российский чемпионат, но стало обидно, что он так быстро взял и уехал. Это больше всего напрягает", - цитирует Черышева "Чемпионат".

Миралем Пьянич перешел в ЦСКА осенью 2024 года на правах свободного агента и заключил контракт по схеме "1+1". В минувшем сезоне босниец провел за "армейцев" во всех турнирах 25 матчей и записал на свой счет 3 результативные передачи. Ранее клуб объявил об уходе полузащитника на правах свободного агента. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего футболиста в 2 миллиона евро.

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