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Канчельскис: можно поспорить с тем, что Кордоба - лучший футболист сезона РПЛ. Хотя больше особо и некого выделить

Экс-полузащитник "МЮ" Андрей Канчельскис раскритиковал выбор нападающего Джона Кордобы в качестве лучшего игрока РПЛ в сезоне-2024/2025, но в итоге с этим выбором согласился.
Фото: Getty Images
- Можно поспорить с тем, что Кордоба - лучший футболист сезона РПЛ. У нас же голосуют по тому принципу, что его команда выиграла чемпионство. У нас мало кто может возразить. Происходит голосование по принципу 1 мая - все взяли и подняли флажки. Хотя, честно говоря, больше особо и некого выделить, - передаёт слова Канчельскиса "Чемпионат".

Ранее стало известно, что 32-летний колумбийский нападающий "Краснодара" Джон Кордоба стал лауреатом ежегодной премии по итогам сезона "Герои РПЛ" в номинации на лучшего футболиста лиги, также Кордоба выиграл голосование и за звание лучшего нападающего сезона в РПЛ.

В 25 матчах Российской премьер-лиги сезона-2024/2025 на счету колумбийца 12 забитых мячей и 7 ассистентских действий, 5 из которых - результативные передачи.

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