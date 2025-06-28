- Я давно не припомню такого шапито в российском футболе. Российский чемпионат непредсказуем, чему удивляться? У нас постоянно возникают какие-то вопросы. Можно вспомнить историю с "Тамбовом". Со стыковыми матчами в этом сезоне устроили какой-то цирк. Два матча "Сочи" с "Пари НН" - это издевательство над футболом. Это всё влияет на имидж российского футбола. Руководителям РФС есть над чем работать, - передаёт слова Ледяхова "Чемпионат".
В мае 2025 года уже после формирования пар стыковых матчей за выход в РПЛ стало официально известно, что сохранившие прописку в лиге по итогам сезона (12-е место) подмосковные "Химки" не смогли оформить необходимую лицензию РФС-I из-за финансовых проблем. В результате занявший 13-е место "Пари Нижний Новгород" выступал в стыковых матчах с пониманием того, даже в случае поражения клуб с высокой вероятностью останется в РПЛ, проиграл "Сочи" по сумме двух встреч (2:1, 1:3), но в результате был оставлен в лиге решением бюро исполкома РФС.
Ранее занявший третье место в Первой лиге новороссийский "Черноморец" также не получил лицензию РФС-I из-за несоответствия требованиям РПЛ домашнего стадиона. При этом руководство занявшего пятое место "Сочи" отказало новороссийцам в просьбе предоставить для игр федеральный стадион "Фишт", что помогло бы "морякам" пройти лицензирование. Это вывело сам "Сочи" в стыковые матчи вместо "Черноморца" и в итоге в РПЛ.
В июле 2025 года совладелец и генеральный директор московского "Торпедо" были арестованы по обвинению в попытках дачи взяток судьям с целью влияния на результаты матчей Первой лиги весной 2025 года. По итогам сезона-2024/2025 чёрно-белые заняли второе место в Первой лиге и вышли в РПЛ напрямую.
Ледяхов: давно не припомню такого шапито в российском футболе
Экс-полузащитник "Спартака" Игорь Ледяхов высказался о скандальных ситуациях в российском футболе в мае-июне 2025 года.
Фото: Sportbox