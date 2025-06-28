20-летний центральный защитник "Зенита" и молодёжной сборной России Илья Кирш может продолжить карьеру в выступающем в Первой лиге новороссийском "Черноморце" на правах аренды, сообщают СМИ. По данным источника, футболист должен прибыть в расположение "моряков" в ближайшее время.
В прошедшем сезоне Кирш выступал на правах аренды за махачкалинское "Динамо", на его счету 7 матчей во всех турнирах без результативных действий (3 в Российской премьер-лиге и 4 в Кубке России).
Источник: Metaratings.ru
Защитник "Зенита" Кирш может уйти в аренду в "Черноморец"
По данным СМИ, принадлежащий "Зениту" 20-летний центральный защитник Илья Кирш может начать сезон-2025/2026 в новороссийском "Черноморце".
Фото: РФС