Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Челябинск
0 - 0 (П 3 - 2) 0 032
ВолгарьЗавершен

Клубный чемпионат мира

Новости
Палмейрас
1 - 0 1 0
БотафогоЗавершен
Бенфика
23:00
ЧелсиНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Рубин
1 - 1 1 1
КАМАЗЗавершен

Защитник "Зенита" Кирш может уйти в аренду в "Черноморец"

По данным СМИ, принадлежащий "Зениту" 20-летний центральный защитник Илья Кирш может начать сезон-2025/2026 в новороссийском "Черноморце".
Фото: РФС
20-летний центральный защитник "Зенита" и молодёжной сборной России Илья Кирш может продолжить карьеру в выступающем в Первой лиге новороссийском "Черноморце" на правах аренды, сообщают СМИ. По данным источника, футболист должен прибыть в расположение "моряков" в ближайшее время.

В прошедшем сезоне Кирш выступал на правах аренды за махачкалинское "Динамо", на его счету 7 матчей во всех турнирах без результативных действий (3 в Российской премьер-лиге и 4 в Кубке России).

Источник: Metaratings.ru

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится