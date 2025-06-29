- Жеребьевка Кубка России проводилась РФС на студии "Матч ТВ"... Процедура жеребьевки стала самой масштабной и длительной в истории турнира и заняла около 2-х часов. По договоренности с вещателем, с учетом ее длительности, она не транслировалась в прямом эфире, а ее итоги и ключевые моменты были показаны в 17-часовом выпуске новостей канала. В телевизионной съемке жеребьевки участвовали сотрудники "Матч ТВ" и РФС, большое количество технического персонала, экс-футболисты.
РФС считает оскорбительными и полностью противоречащими здравому смыслу любые обвинения в возможных манипуляциях в ходе жеребьевки.
Также в организации отметили, что присутствие представителей клубов, участвующих в турнире, не является обязательным по регламенту жеребьевки.
Напомним, сегодня, 29 июня, стали известны все группы Пути РПЛ Кубка России. Пресс-служба московского "Динамо" выступило с публичным обращением, в котором подвергла сомнению честность жребия, а также высказала недовольство тем, что никто из клуба не присутствовал при этом событии. Бело-голубые попали в группу В, в которой сыграют против "Краснодара", самарских "Крыльев Советов" и "Сочи".
Всего в сезоне 2025/2026 в Кубке России примут участие 104 команды, в число которых также вошли клубы, представляющие Медийную лигу. Турнир продлится с июля 2025 по май 2026 года.
Источник: "СЭ"
В РФС назвали оскорбительными и противоречащими здравому смыслу обвинения в возможных манипуляциях жеребьевки Кубка
В пресс-службе РФС прокомментировали итоги жеребьевки групповой стадии Пути РПЛ Кубка России.
Фото: РФС