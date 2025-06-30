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Стал известен клуб, у которого "Зенит" выиграл борьбу за защитника Вегу

По информации СМИ, петербургский "Зенит" выиграл конкуренцию за защитника "Аргентинос Хуниорс" Романа Вегу у нидерландского "ПСВ".
Фото: ФК "Барселона"
Сообщается, что сине-бело-голубые перебили предложение голландцев. Петербуржцы готовы заплатить аргентинскому клубу около 6-7 млн евро.

Ране появилась информация о том, что левый защитник на родине перед тем, как вылететь в Санкт-Петербург, прошёл предварительный медосмотр.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 5 млн евро. Его действующий контракт с "Аргентинос Хуниорс" рассчитан на срок до конца 2026 года.

Источник: Legalbet

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