Сообщается, что сине-бело-голубые перебили предложение голландцев. Петербуржцы готовы заплатить аргентинскому клубу около 6-7 млн евро.
Ране появилась информация о том, что левый защитник на родине перед тем, как вылететь в Санкт-Петербург, прошёл предварительный медосмотр.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 5 млн евро. Его действующий контракт с "Аргентинос Хуниорс" рассчитан на срок до конца 2026 года.
Источник: Legalbet
Стал известен клуб, у которого "Зенит" выиграл борьбу за защитника Вегу
По информации СМИ, петербургский "Зенит" выиграл конкуренцию за защитника "Аргентинос Хуниорс" Романа Вегу у нидерландского "ПСВ".
Фото: ФК "Барселона"