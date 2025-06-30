"В следующем сезоне "Спартак" может стать чемпионом. Если "Краснодар" выиграл, то почему они не могут? Им просто чего-то не хватало. "Зенит" ослабевает, хотя состав тот же, но мотивация падает. Мы видели, что проблемы в команде там уже произошли. Ушли некоторые футболисты, на которых рассчитывали. Хотя по составу "Зенит" всё ещё самый сильный в чемпионате России", - приводит слова Деменко Legalbet.
Первый тур нового сезона Российской Премьер-Лиги запланирован на 18-21 июля 2025 года. Петербургский "Зенит" на своем поле примет футбольный клуб "Ростов", а московский "Спартак" дома встретится с махачкалинским "Динамо".
В прошлом сезоне РПЛ сине-бело-голубые, набрав 66 очков, заняли второе место в итоговой турнирной таблице, а красно-белые - с 57-ю очками расположились на четвёртой строчке. Чемпионом России стал "Краснодар", который за 30 матчей набрал 67 очков.
Деменко: "Спартак" может стать чемпионом - "Зенит" ослабевает, в команде произошли проблемы
Бывший игрок петербургского "Зенита" и московского "Спартака" Максим Деменко поделился ожиданиями от выступления этих клубов в сезоне-2025/26 РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"