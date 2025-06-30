«Луису Энрике функционально сейчас тяжело, набирает (форму) он медленно через матчи, тренировки, работу, получает то игровое время, которое мы посчитаем нужным. Надеюсь, игроки придут в хорошее состояние к официальным матчам.
Молодые игроки вышли хорошо, активно, постарались проявить себя, но и результат позволял играть более раскрепощенно. Им легче было выходить в этот матч, чем в любой другой при более скромном счете», — заявил Семак «Матч ТВ».
Луис Энрике перешёл в «Зенит» зимой 2025 года из «Ботафого» за 33 миллиона евро. С тех пор он принял участие в четырнадцати матчах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2028 года.
Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 24-летнего бразильца составляет 25 миллионов евро.
Семак — о Луисе Энрике: функционально ему пока тяжело, форму набирает медленно
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о физическом состоянии нападающего Луиса Энрике и подвёл итоги матча с «Црвеной Звездой».
Фото: ФК "Зенит"