«Нельзя в одну реку войти дважды — это об игроке. А про работу в клубе поговорим, когда он закончит. Не знаю, какие у него планы. У нас работают наши легенды. Мы очень чутко относимся к нашим легендам, к которым относится и Дзюба», — заявил Медведев «СЭ».
Артём Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. За это время он сыграл 249 матчей, в которых забил 108 голов и сделал 70 результативных передач. Под руководством Сергея Семака он четырежды становился чемпионом России и дважды завоёвывал Кубок страны в составе «Зенита».
В двух сезонах Артём Дзюба становился лучшим бомбардиром Российской Премьер-лиги и был признан футболистом года в 2018 и 2020 годах.
В "Зените" готовы рассмотреть вариант работы Дзюбы в клубе после завершения карьеры
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможность возвращения Артема Дзюбы в клуб в новом амплуа после завершения карьеры.
Фото: РФС