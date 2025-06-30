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Черчесов: "Зенит" будет одним из претендентов на чемпионство в следующем сезоне, и это факт

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов выразил уверенность, что «Зенит» и в новом сезоне останется в числе претендентов на чемпионский титул.
Фото: ФК "Зенит"
«Зенит» будет одним из претендентов на чемпионство в следующем сезоне, и это факт. На протяжении многих лет клуб из Санкт-Петербурга это подтверждает, поэтому и будет находиться в первых рядах», — отметил Черчесов «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне клуб из Санкт-Петербурга занял вторую строчку в чемпионате России, набрав 66 очков. В Кубке России подопечные Сергея Семака проиграли по сумме двух матчей ЦСКА в финале пути РПЛ (2:0, 0:2, пенальти — 3:4).

Напомним, что в предыдущие шесть лет бессменным чемпионом России становился петербургский «Зенит».

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