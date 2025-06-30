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Дзюба назвал тройку лучших игроков чемпионата России

Лучший бомбардир в истории сборной России Артем Дзюба назвал тройку лучших игроков РПЛ в сезоне-2024/2025.
Фото: ФК "Акрон"
"Первый – Агкацев, второй – Сперцян, третий – Кордоба. Заслуженно, больше некого выделить", - цитирует Дзюбу "Матч ТВ".

По итогам сезона-2024/2025 "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России. Голкипер "быков" Станислав Агкацев был признан лучшим на своей позиции по результатам голосования, полузащитник Эдуард Сперцян и нападающий Джон Кордоба также завоевали индивидуальные награды.

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