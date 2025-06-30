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"Зенит" сыграет товарищеские матчи с "Динамо" Мхч и "Балтикой"

"Зенит" проведет два товарищеских матча с клубами Россиийской Премьер-Лиги в ходе подготовки к новому сезону.
Фото: ФК "Зенит"
По сообщению пресс-службы клуба, питерцы сыграют с махачкалинским "Динамо" и "Балтикой" из Калининграда. Встречи состоятся 3 и 6 июля, соответственно в Санкт-Петербурге.

Ранее в воскресенье "Зенит" крупно обыграл сербскую "Црвену Звезду" со счетом 3:0 в товарищеской игре. Старт нового сезона РПЛ запланирован на 18 июля.

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