По сообщению пресс-службы клуба, питерцы сыграют с махачкалинским "Динамо" и "Балтикой" из Калининграда. Встречи состоятся 3 и 6 июля, соответственно в Санкт-Петербурге.
Ранее в воскресенье "Зенит" крупно обыграл сербскую "Црвену Звезду" со счетом 3:0 в товарищеской игре. Старт нового сезона РПЛ запланирован на 18 июля.
"Зенит" сыграет товарищеские матчи с "Динамо" Мхч и "Балтикой"
"Зенит" проведет два товарищеских матча с клубами Россиийской Премьер-Лиги в ходе подготовки к новому сезону.
Фото: ФК "Зенит"