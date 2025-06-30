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Челестини оценил уровень конкурентоспособности РПЛ с другими лигами

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини оценил уровень конкурентоспособности Российской Премьер-Лиги с другими лигами.
Фото: global look press
"Это качественная лига. Полагаю, ведущие российские клубы по своему уровню могут быть вполне конкурентноспособны в Европе", — цитирует Челестини Bobsoccer.

Челестини возглавил ЦСКА 20 июня 2025 года, сменив на этом посту Марко Николича. До своего назначения в армейский клуб тренер выиграл чемпионат и Кубок Швейцарии с "Базелем".

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