"Все команды были хороши, и назвать кого-то конкретного довольно сложно. Если все-таки выделять какой-то из клубов, то я могу сказать, что мне сложнее всего было играть против обороны ЦСКА", — цитирует Кордобу Metaratings.
В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги колумбийский форвард забил 12 голов и отдал семь ассистов в 25 матчах за "Краснодар". Вместе с краснодарским клубом Кордоба впервые в истории выиграл чемпионат России.
Кордоба ответил, против кого ему было играть сложнее всего в РПЛ
Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба рассказал, чья оборона доставила ему наибольшие сложности в минувшем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"