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"Динамо" разгромило сербский ОФК в товарищеском матче

Московское «Динамо» обыграло в товарищеском матче сербский «ОФК Белград» в рамках Братского кубка со счетом 4:0.
Фото: ФК "Динамо"
На восьмой минуте отличился Максим Осипенко, а через 13 минут Ярослав Гладышев удвоил преимущество «бело-голубых».

Во втором тайме «Динамо» забило еще два гола. На 82-й минуте отличился Лука Гагнидзе, а через три минуты Дмитрий Скопинцев реализовал пенальти, установив окончательный счет на табло.

Все игры Братского кубка пройдут в Москве. Помимо «бело-голубых» и ОФК, участие в турнире принимают московский ЦСКА и белградский «Партизан».

Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут с «Партизаном». Матч состоится на «ВТБ Арене» в пятницу, 4-го июля.

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