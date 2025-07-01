"Меня мало что вообще удивляет. Это плохо, что Хорхе опоздал. Он будет подвергнут дисциплинарным санкциям. Если посмотрите историю остальных латиноамериканцев и сопоставите, то перестанете этому удивляться", - цитирует Гафина "СЭ".
Напомним, что полузащитник московского "Динамо" Хорхе Карраскаль опоздал на летние сборы команды - сообщалось, что колумбиец лишь вчера прибыл в расположение клуба. Ранее появилась информация, что бразильский "Фламенго" намерен совершить трансфер футболиста в летнее трансферное окно.
Во время зимней паузы Бителло также опоздал на сборы бело-голубых - в зимнее трансферное окно бразилец был интересен "Ботафого" и просил руководство отпустить его, однако переход не состоялся.
Вчера, 30 июня, московское "Динамо" одержало победу над "ОФК Белград" в товарищеском матче со счетом 4:0.
В "Динамо" не удивлены опозданию Карраскаля на сборы команды
Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал, что не удивлен опозданию Хорхе Карраскаля на сборы команды.
Фото: ФК "Динамо"