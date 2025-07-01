— Кто был Туфан в "Химках"? Кто должен разбираться?
— Кто-то, безусловно, должен. Видимо комиссия по лицензированию клубов РФС. Скажу так — если по документам человек в клубе является никем и просто дает деньги, это не значит, что он руководитель клуба или клуб принадлежит ему, простой спонсор. Нужно доказать, что он фактически контролировал клуб, - цитирует Зотова "РБ Спорт".
Напомним, что в подмосковных "Химках" с декабря 2024 года не выплачивалась зарплата сотрудникам и футболистам клуба - в апреле футболисты устроили забастовку и не хотели выходить на матч РПЛ с "Зенитом". Инвестор клуба Туфан Садыгов обещал, что задолженности будут погашены и клуб продолжит свое существование.
По окончании сезона-2024/2025 РФС не выдал подмосковным "Химкам" лицензию для участия в следующем сезоне РПЛ из-за финансовых проблем клуба. Ранее "Химки" объявили о приостановке своей деятельности, а также о закрытии "Химок-2". Сообщалось, что Туфан Садыгов приобрел 50 процентов акций турецкого клуба "Серик Беледиеспор".
Александр Зотов: нужно доказать, что Садыгов фактически контролировал "Химки"
Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал скандал в "Химках".
Фото: ФК "Химки"