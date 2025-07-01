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Газизов рассказал, будет ли поднимать вопрос расширения РПЛ на общем собрании клубов

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о возможном расширении РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"У меня есть большие работы по этому поводу. Но в связи с тем, что происходит, не хотелось бы педалировать тему. Посмотрю, как будут настроены коллеги, там решим", - цитирует Газизова "Матч ТВ".

Сегодня, 1 июля, в 12:00 по московскому времени началось общее собрание клубов Российской Премьер-Лиги. Напомним, что ранее Шамиль Газизов выступал за расширение российского чемпионата.

Ранее в СМИ появилась информация, что московское "Торпедо" может быть исключено из списка участников РПЛ. Владелец клуба и бывший генеральный директор на данный момент находятся под арестом - функционеры обвиняются в попытке оказания влияния на результат официального спортивного мероприятия.

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