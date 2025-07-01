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В РФС сообщили, что "Торпедо" может покинуть РПЛ во время сезона

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о будущем "Торпедо" в РПЛ.
Фото: РФС
"Департамент защиты игры ещё не завершил расследование по "Торпедо". Все возможности для проверки немного ограничены, поскольку обвиняемые лица находятся под арестом, не могут прийти в РФС, дать показания. "Торпедо" может покинуть чемпионат во время сезона", - цитирует Митрофанова ТАСС.

Ранее совладелец московского "Торпедо" Леонид Соболев и бывший генеральный директор Валерий Скородумов были заключены под стражу - функционеры обвиняются в попытке оказания влияния на результат официального спортивного мероприятия. Сообщалось, что подозреваемые пытались дать взятку футбольному арбитру в размере 500 тысяч рублей.

По итогам сезона-2024/2025 московское "Торпедо" заняло второе место в турнирной таблице Первой Лиги и напрямую вышло в Российскую Премьер-Лигу.

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