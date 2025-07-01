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Globo: Матеус Алвес не тренируется с "Сан-Паулу" и ждет перехода в ЦСКА

Полузащитник «Сан-Паулу» Матеус Алвес близок к переходу в московский ЦСКА.
Фото: IMAGO
Как сообщает Globo, футболист уже покинул расположение бразильской команды и ожидает завершения переговоров между клубами.

Стороны продолжают согласовывать детали трансфера, и, по данным источника, сделка может быть оформлена до конца текущей недели.

Матеус Алвес является воспитанником академии Сан-Паулу. Для молодого бразильца это первый сезон за взрослую команду. Всего он провел 15 матчей, в которых сделал 2 ассиста. Контракт с клубом рассчитан до конца 2028 года.

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