Globo: Матеус Алвес не тренируется с "Сан-Паулу" и ждет перехода в ЦСКА

Полузащитник «Сан-Паулу» Матеус Алвес близок к переходу в московский ЦСКА

Фото: IMAGO

Как сообщает Globo, футболист уже покинул расположение бразильской команды и ожидает завершения переговоров между клубами.



Стороны продолжают согласовывать детали трансфера, и, по данным источника, сделка может быть оформлена до конца текущей недели.



Матеус Алвес является воспитанником академии Сан-Паулу. Для молодого бразильца это первый сезон за взрослую команду. Всего он провел 15 матчей, в которых сделал 2 ассиста. Контракт с клубом рассчитан до конца 2028 года.