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Бабаев: мы улучшили контракт Кисляка даже без продления, потому что он это заслужил

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что армейцы улучшили условия контракта полузащитника Матвея Кисляка.
Фото: ПФК ЦСКА
«Мы улучшили контракт Матвея Кисляка даже без продления, потому что он это заслужил. Но находимся в диалоге с его агентом и с самим Матвеем. Несмотря на длительный срок контракта, мы готовы подписать новое соглашение на еще более улучшенных условиях. То есть мы здесь гибки», - цитирует Бабаева ТАСС.

Контракт 19-летнего полузащитника с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2028 года. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Кисляка составляет 7,7 млн евро.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах за армейцев во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

По итогам сезона-2024/25 ЦСКА занял третье место в турнирной таблице РПЛ, а также выиграл Кубок России.

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