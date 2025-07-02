«Мы улучшили контракт Матвея Кисляка даже без продления, потому что он это заслужил. Но находимся в диалоге с его агентом и с самим Матвеем. Несмотря на длительный срок контракта, мы готовы подписать новое соглашение на еще более улучшенных условиях. То есть мы здесь гибки», - цитирует Бабаева ТАСС.
Контракт 19-летнего полузащитника с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2028 года. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Кисляка составляет 7,7 млн евро.
В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах за армейцев во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
По итогам сезона-2024/25 ЦСКА занял третье место в турнирной таблице РПЛ, а также выиграл Кубок России.
Бабаев: мы улучшили контракт Кисляка даже без продления, потому что он это заслужил
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что армейцы улучшили условия контракта полузащитника Матвея Кисляка.
Фото: ПФК ЦСКА