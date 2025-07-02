"Хорхе прилетел в Москву, он в расположении клуба. Что касается слухов об интересе "Фламенго", то интерес, действительно, есть. Но раз Хорхе находится в Москве, это показатель, что переговоры на данный момент не принесли плодов", - сказал Гафин "РБ Спорт".
Ранее бразильский журналист Жулио Мигель Нето сообщил, что "Фламенго" закрыл сделку по приобретению Карраскаля. По его данным, "Динамо" должно получить за трансфер колумбийского полузащитника 14 млн евро.
В "Динамо" опровергли слухи о завершении трансфера Карраскаля в Бразилию
Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин заявил, что преждевременно говорить о завершении трансфера Хорхе Карраскаля в Бразилию.
Фото: ФК "Динамо" Мск