"Лучше бы "Спартак" подписал Дзюбу, чем Заболотного. Он бы вернулся в родной клуб, у него были бы положительные эмоции. Это был бы интересный вариант, хороший ход. Для пиара это тоже было бы отлично. С точки зрения медийности "Спартак" бы выиграл", - сказал Деменко Legalbet.
Ранее "Спартак" объявил о трансфере нападающего Антона Заболотного. Прошлый сезон форвард провел в "Химках", где забил шесть голов и отдал пять ассистов в 29 матчах РПЛ. Артем Дзюба является футболистом "Акрона". В минувшем сезоне Премьер-Лиги форвард отличился девятью мячами и пятью голевыми передачами в 22 играх чемпионата.
Деменко: лучше бы "Спартак" подписал Дзюбу, а не Заболотного
Экс-игрок "Спартака" Максим Деменко считает, что красно-белым надо было подписать Артема Дзюбу вместо Антона Заболотного.
Фото: ФК "Акрон"