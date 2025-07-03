"Полагаю, это только начало серии скандалов. Когда их так много, сложно сказать, когда это закончится. Подобные случаи происходили всегда, но сейчас их количество зашкаливает. Печально, что для многих на первом месте стоит финансовая выгода, а не сам спорт. Отсюда и все беды", — заявил Мостовой "СЭ".
Ранее "Химки" не смогли получить лицензию на участие в РПЛ на следующий сезон из-за финансовых проблем, после чего объявили о закрытии клуба. В четверг стало известно, что футболист Владимир Писарский дисквалифицирован на четыре года по делу о ставках. Кроме этого, один из владельцев "Торпедо" проходит по уголовному делу с подозрением о возможных договорных матчах.
Мостовой отреагировал на скандалы в российском футболе: это только начало
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на большое количество скандалов в российском футболе в последнее время.
Фото: РФС