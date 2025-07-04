КДК отдельно рассмотрит дело Писарского по ставкам

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что футболист Владимир Писарский может быть подвергнут еще более суровому наказанию по делу о ставках.

Фото: ФК "Крылья Советов"





Писарский в четверг был отстранен от футбола на четыре года, при этом три из них - условно. Нападающий сможет вернуться на поле уже через сезон при определенных условиях. Футболист получил наказание по итогам разбирательства, по которому он перевел некоторую денежную сумму своему другу, сделавшему затем ставки на матч его команды. "В этом деле не исследовалась его причастность, она ещё будет исследоваться, а это компетенция КДК. Запрещено косвенное участие в ставках, что он и сделал. Это было доказано. Он давал другу деньги в долг, зная, что он ставит на проигрыш команды, в которой ты играешь. Он точно это знал, и они общались. Это подтвердил и один, и второй", — цитирует Митрофанова "Матч ТВ" Писарский в четверг был отстранен от футбола на четыре года, при этом три из них - условно. Нападающий сможет вернуться на поле уже через сезон при определенных условиях. Футболист получил наказание по итогам разбирательства, по которому он перевел некоторую денежную сумму своему другу, сделавшему затем ставки на матч его команды.