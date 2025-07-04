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Стало известно, под каким номером Сергеев будет выступать в "Динамо"

Московское «Динамо» объявило, что новичок команды форвард Иван Сергеев будет играть за «бело-голубых» под 33-м игровым номером.
Фото: ФК "Динамо"
Об этом столичный клуб проинформировал в своем телеграм-канале.

Напомним, что 30-летний форвард подписал контракт с «Динамо» до 30 июня 2028 года.

В минувшем сезоне Сергеев принял участие в 25 матчах за «Крылья Советов» во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.

По итогам сезона-2024/25 «Динамо» финишировало на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ.

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