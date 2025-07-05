Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Палмейрас
1 - 2 1 2
ЧелсиЗавершен
ПСЖ
19:00
БаварияНе начат
Реал Мадрид
23:00
Боруссия ДНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 1 4 1
Родина-2Завершен
ЦСКА
16:00
ОФК БелградНе начат
Нижний Новгород
17:00
ТекстильщикНе начат
Краснодар
18:00
РостовНе начат
Локомотив
18:00
ТорпедоНе начат

Источник: Кокарев подписал контракт с "Крыльями Советов"

Голкипер Никита Кокарев стал игроком «Крыльев Советов» — вратарь заключил трёхлетний контракт с самарским клубом.
Фото: ФК "Химки"
По информации журналиста Карпова контракт вратаря рассчитан на три года, а его зарплата составит около 2,5 млн рублей в месяц.

До этого Кокарев проходил просмотр в «Сочи», однако тренер команды Морено отказался от его услуг. Также в прессе появлялись сообщения о якобы согласованном соглашении игрока с турецким «Самсунспором», однако эти данные могут не соответствовать действительности — по информации источника, турецкий клуб этим летом не искал вратаря.

Для вратаря Кокарева минувший сезоне в «Химках» был дебютным в РПЛ. Летом 2024 года 22-летний игрок перешёл из тульского «Арсенала» за 150 тысяч евро. За «Химки» он провёл 21 матч в РПЛ и 4 матча в Кубке России. В шести играх сумел сохранить ворота в неприкосновенности.

Текущая рыночная стоимость голкипера составляет 1,5 миллионов евро по версии Transfermarkt.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится