Источник: Кокарев подписал контракт с "Крыльями Советов"

Голкипер Никита Кокарев стал игроком «Крыльев Советов» — вратарь заключил трёхлетний контракт с самарским клубом.

Фото: ФК "Химки"

По информации журналиста Карпова контракт вратаря рассчитан на три года, а его зарплата составит около 2,5 млн рублей в месяц.



До этого Кокарев проходил просмотр в «Сочи», однако тренер команды Морено отказался от его услуг. Также в прессе появлялись сообщения о якобы согласованном соглашении игрока с турецким «Самсунспором», однако эти данные могут не соответствовать действительности — по информации источника, турецкий клуб этим летом не искал вратаря.



Для вратаря Кокарева минувший сезоне в «Химках» был дебютным в РПЛ. Летом 2024 года 22-летний игрок перешёл из тульского «Арсенала» за 150 тысяч евро. За «Химки» он провёл 21 матч в РПЛ и 4 матча в Кубке России. В шести играх сумел сохранить ворота в неприкосновенности.



Текущая рыночная стоимость голкипера составляет 1,5 миллионов евро по версии Transfermarkt.

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Химки