"У нас есть предварительная договоренность и с самим игроком, и с генеральным директором "Краснодара" Хашигом о том, что, когда игрок будет здоров, он присоединится к нам. Надеюсь, что эти договоренности удастся реализовать", - сказал Удальцов "Матч ТВ".
Концовку прошлого сезона Кокшаров провел на правах аренды в "Пари НН". В пяти матчах за нижегородскую команду форвард забил один гол и отдал один голевой ассист. Ранее отец футболиста Эдуард Кокшаров заявил, что есть вероятность перехода его сына в один из европейских чемпионатов.
"Пари НН" договорился с "Краснодаром" о продлении аренды Кокшарова
Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов сообщил, что клуб достиг предварительной договоренности об аренде форварда "Краснодара" Александра Кокшарова.
Фото: ФК "Пари НН"