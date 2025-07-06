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Сергеев: "Динамо" - именитый клуб, давно не было трофеев

Нападающий "Динамо" Иван Сергеев прокомментировал свой переход в московскую команду.
Фото: ФК "Динамо" Мск
"Динамо" - именитый клуб, давно не было трофеев у команды. От себя скажу, что буду приносить пользу как в тренировочном процессе, так и на игре буду стараться забивать. Самое главное, чтобы команда побеждала. Вместе мы сможем победить и в чемпионате, и в Кубке России", - сказал Сергеев пресс?службе.

30-летний форвард перешел в стан бело-голубых этим летом из "Крыльев Советов". Футболист подписал контракт, рассчитанный до 2028 года. В прошлом сезоне Сергеев забил девять голов и отдал три голевых передачи в 26 матчах Российской Премьер-Лиги. В России нападающий также выступал за "Зенит", "Торпедо" и "Тамбов".

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