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"Спартак" сделал предложение "Бешикташу" по трансферу Зайнутдинова

"Спартак" ведет переговоры с "Бешикташем" по трансферу полузащитника Бахтиера Зайнутдинова.
Фото: ФК "Бешикташ"
По данным издания Fotomac, красно-белые предложили за 27-летнего футболиста 3 млн евро. Турецкая сторона рассчитывает заработать на трансфере игрока 5 млн евро.

Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из ЦСКА два года назад. В минувшем сезоне узбекистанский игрок сыграл 12 матчей, в которых отдал один ассист. Его рыночная стоимость оценивается в 3 млн евро.

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