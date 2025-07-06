По данным издания Fotomac, красно-белые предложили за 27-летнего футболиста 3 млн евро. Турецкая сторона рассчитывает заработать на трансфере игрока 5 млн евро.
Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из ЦСКА два года назад. В минувшем сезоне узбекистанский игрок сыграл 12 матчей, в которых отдал один ассист. Его рыночная стоимость оценивается в 3 млн евро.
"Спартак" сделал предложение "Бешикташу" по трансферу Зайнутдинова
"Спартак" ведет переговоры с "Бешикташем" по трансферу полузащитника Бахтиера Зайнутдинова.
Фото: ФК "Бешикташ"