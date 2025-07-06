Шпилевский - о трансферах "Пари НН": наберемся терпения

Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский высказался о летних трансферах команды.

Фото: ФК "Пари НН"

"Мы ведём переговоры с определёнными кандидатами, анализируем рынок. Подчеркну, что футболисты должны подходить под наш стиль игры. Так что давайте ещё немного наберёмся терпения", - сказал Шпилевский клубному сайту.



"Пари НН" по итогам переходных матчей покинул РПЛ в прошедшем сезоне, однако решением РФС был принят обратно в число участников турнира после расформирования "Химок". Нижегородский клуб расстался с Виктором Гончаренко и назначил Алексея Шпилевского.