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Шпилевский - о трансферах "Пари НН": наберемся терпения

Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский высказался о летних трансферах команды.
Фото: ФК "Пари НН"
"Мы ведём переговоры с определёнными кандидатами, анализируем рынок. Подчеркну, что футболисты должны подходить под наш стиль игры. Так что давайте ещё немного наберёмся терпения", - сказал Шпилевский клубному сайту.

"Пари НН" по итогам переходных матчей покинул РПЛ в прошедшем сезоне, однако решением РФС был принят обратно в число участников турнира после расформирования "Химок". Нижегородский клуб расстался с Виктором Гончаренко и назначил Алексея Шпилевского.

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