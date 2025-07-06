- Нужно лечить и смотреть, как он будет вписываться в систему команды и в схемы. Никто не застрахован от травм. Подписание Вильягры - результат работы селекционной службы. И они в союзе с тренером обсуждают, выбирают футболиста, который нужен, который должен вписаться. И из этого потом делают выводы - брать или не брать. Теперь будут его лечить, восстанавливать и вписывать в схему, - передаёт слова Кузнецова Metaratings.ru.
24-летний аргентинский опорный полузащитник Родриго Вильягра перешёл в московский ЦСКА из "Ривер Плейт" в марте 2025 года и не сыграл за "армейцев" ни одного официального матча. 5 июля в игре товарищеского Братского Кубка с белградским ОФК (4:2) хавбек получил травму.
По итогам медицинского обследования у футболиста было выявлено значительное повреждение внутренней боковой связки коленного сустава. Как сообщила пресс-служба ЦСКА, восстановление Вильягры продлится не менее полутора месяцев.
Кузнецов высказался о дальнейших действиях ЦСКА в отношении травмированного Вильягры
Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал, что красно-синие будут делать дальше с получившим травму хавбеком Родриго Вильягрой, не сыгравшим ни одного официального матча.
Фото: ПФК ЦСКА