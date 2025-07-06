«Я больше за подход Анчелотти, за то, чтобы в финальной трети была импровизация. В плане ты расставляешь игроков на позиции, даёшь им, не знаю, пять-шесть-семь вариантов, как ты видишь. Условно, атаку через фланг, полуфланг, центр. И, исходя из этого, как вот Тухель говорил: я им даю алгоритмы, а потом вижу на тренировке что-то новое. В моём идеальном понимании должно быть так», - сказал Мусаев в видео на YouTube-канале Cappuccino & Catenaccio.
Напомним, по итогам сезона-2024/25 «быки» выиграли чемпионат России. «Краснодар» набрал 67 очков. На второй позиции финишировал «Зенит», а на третьем месте ЦСКА.
Мусаев: я больше за подход Анчелотти, за то, чтобы в финальной трети была импровизация
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, подход какого тренера ему ближе всего.
Фото: ФК "Краснодар"