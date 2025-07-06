- Что будет с "Ростовом" после ухода Осипенко и Комличенко, а ранее Карпина и Глебова? Как раз таки будет интересно посмотреть, насколько новый-старый тренерский штаб справится. На прошлых сборах, как мы помним, команду готовил Карпин. Закладывался фундамент. Можно говорить про багаж. В "Спартаке" в своё время на багаже Дмитрия Аленичева чемпионство взяли (смеётся). Возможно, то же самое было в "Ростове". Понятное дело, это шутки. Мне будет очень интересно наблюдать и за "Ростовом", и за "Динамо". Зная всю внутрянку, как всё происходит - очень интересно, - приводит слова Песьякова "Чемпионат".
25 февраля было официально объявлено об уходе со своего поста главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, за несколько дней до этого перешёл в московское "Динамо" капитан дончан Данил Глебов. При этом штаб Карпина остался в клубе, новым главным тренером из его состава был назначен испанский тренер-аналитик Джонатан Альба. Под руководством Альбы жёлто-синие вышли в Суперфинал Кубка России, где уступили московскому ЦСКА только в серии пенальти (0:0, пен. 3:4) и заняли итоговое восьмое место в РПЛ с 39 очками в 30 матчах.
Летом 2016 года с поста главного тренера московского "Спартака" был уволен российский специалист Дмитрий Аленичев. Под руководством его помощника Массимо Карреры красно-белые стали чемпионами в сезоне-2016/2017.
Песьяков высказался о "багаже Карпина" в "Ростове" на примере "багажа Аленичева" в "Спартаке"
Экс-голкипер "Ростова" Сергей Песьяков ответил на вопрос о перспективах донского клуба после кадровых потерь.
Фото: РПЛ