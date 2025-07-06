«Как я смотрю на критику в адрес Карпина, что он совмещает посты в сборной и клубе? Я считаю, она обоснована, наверное. Но это не мое дело», - цитирует Лунева «РБ Спорт».
Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. Московское «Динамо» он принял в июне 2025 года.
56-летний специалист подписал контракт с «бело-голубыми» до лета 2028 года.
По итогам сезона-2024/25 «Динамо» финишировало на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков.
Лунев - о критике Карпина за совмещение: считаю, она обоснована
Вратарь «Динамо» Андрей Лунев высказался о критике в адрес главного тренера столичного клуба и сборной России Валерия Карпина.
Фото: ФК "Динамо"