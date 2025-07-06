Источник: Мальдонадо пройдет медосмотр для "Рубина" в середине следующей недели

Центральный защитник сборной Гондураса Денил Мальдонадо может стать игроком «Рубина» в ближайшие дни.

Фото: ФК "Университатя"

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, 27-летний футболист пройдет медицинское обследование в середине следующей недели.



Если процедура не выявит проблем, Мальдонадо подпишет контракт с казанским клубом сроком на четыре года.



Сумма трансфера из румынской «Университати» составит около 1 миллиона евро.



В этом сезоне 27-летний футболист сыграл за команду из Румынии в 38 матчах во всех турнирах, отличился 4 забитыми голами и отдал один ассист. Нынешний контракт Мальдонадо действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,8 миллиона евро.