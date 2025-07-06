Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
2 - 2 2 2
Крылья СоветовЗавершен
Зенит
1 - 2 1 2
БалтикаЗавершен

Источник: Мальдонадо пройдет медосмотр для "Рубина" в середине следующей недели

Центральный защитник сборной Гондураса Денил Мальдонадо может стать игроком «Рубина» в ближайшие дни.
Фото: ФК "Университатя"
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, 27-летний футболист пройдет медицинское обследование в середине следующей недели.

Если процедура не выявит проблем, Мальдонадо подпишет контракт с казанским клубом сроком на четыре года.

Сумма трансфера из румынской «Университати» составит около 1 миллиона евро.

В этом сезоне 27-летний футболист сыграл за команду из Румынии в 38 матчах во всех турнирах, отличился 4 забитыми голами и отдал один ассист. Нынешний контракт Мальдонадо действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,8 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится