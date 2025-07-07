"По нему есть много вопросов. Сейчас он весьма далек от уровня Дугласа. Вместе с тем Вега — молодой игрок, который еще должен прогрессировать. И все же: пока Сантос в форме, у аргентинца нет шансов заиграть в основе "Зенита", - цитирует Корнеева "СЭ".
Роман Вега перешел в петербургский "Зенит" из "Аргентинос Хуниорс" за 7,7 миллионов евро и заключил контракт на пять лет. В 2025 году защитник провел за аргентинский клуб во всех турнирах 15 матчей и отметился 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 5 миллионов евро.
По итогам прошлого сезона петербургский клуб стал серебряным призером чемпионата России, в мае текущего года "Зенит" отпраздновал сто лет со дня основания клуба.
Корнеев: пока Сантос в форме, у Веги нет шансов заиграть в основе "Зенита"
Футбольный функционер Игорь Корнеев оценил переход Романа Веги в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"