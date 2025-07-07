"Из всех возможных соперников, этот нормальный. Можно сказать, что это матч с командой-участником чемпионата мира. Нам сейчас выбирать не приходится. В любом случае, это лучше, чем Бруней, Гренада, Куба и так далее", - цитирует Мостового "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что сборная России в сентябре текущего года может сыграть на выезде с национальной командой Катара, встреча может пройти в Дохе.
Напомним, что в июне сборная России провела две товарищеские встречи - одержала выездную победу над Белоруссией (4:1) и сыграла вничью в "Лужниках" с Нигерией (1:1). Ранее в федерации футбола Чили подтвердили, что осенью сборная Чили сыграет с Россией.
Мостовой - о возможном матче сборной России с Катаром: это лучше, чем Бруней, Гренада и Куба
Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о возможном проведении матча Россия - Катар.
Фото: РФС