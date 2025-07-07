"Марсель" принял предложение "Спартака" в размере 11 миллионов евро. Это единственный клуб, который сделал конкретный оффер по Унахи. Но сам игрок категорически не хочет переходить в Россию. В клубе сейчас серьезно давят на агентов марокканца. В "Марселе" не готовы терять такую выгодную сделку со "Спартаком", - сообщает источник Sport24.
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" предложил 12 миллионов за переход полузащитника "Марселя" Аззедина Унахи, однако игрок хочет продолжить карьеру в европейском чемпионате и не намерен переезжать в Россию.
В прошлом сезоне Унахи выступал на правах аренды за греческий "Панатинаикос" - полузащитник провел за команду во всех турнирах 37 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 7 голевых передач. На счету Аззедина 40 матчей в составе национальной команды Марокко и 7 забитых голов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 10 миллионов евро.
Sport24: в "Марселе" даявт на агентов Унахи, чтобы игрок перешел в "Спартак"
Полузащитник "Марселя" Аззедин Унахи может перейти в "Спартак".
Фото: foot01