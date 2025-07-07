По информации «Спорт-Экспресса» Данила Пруцева может стать игроком московского «Локомотива».
Нынешнее соглашение футболиста рассчитано до лета 2026 года. В минувшем сезоне Пруцев принял участие в 30 матчах за красно-белых во всех турнирах, в которых отметился одним голом и сделал 4 голевые передачи. Текущая рыночная стоимость 25-летнего полузащитника составляет 4 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Источник: "Спартак" и "Локомотив" ведут переговоры по Пруцеву
Московские клубы «Спартак» и «Локомотив» обсуждают возможность перехода полузащитника Данила Пруцева.
Фото: ФК "Спартак"