По информации «Чемпионата», игрок подпишет с клубом соглашение сроком на три года. Финансовый вопрос с «Осером» ещё полностью не улажен, но «быки» уже согласовали механизм перевода средств.
Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что стороны договорились о трансфере за сумму в € 4,5 млн.
В прошедшем сезоне Перрен записал на свой счет 10 голов и 11 ассистов в 35 матчах. Его контракт с «Осером» действует до лета 2026 года. Текущая рыночная стоимость 29-летнего полузащитника составляет 8 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Напомним, в прошлом сезоне «Краснодар» впервые в истории выиграл чемпионат России, а «Осер» завершил чемпионат Франции на 11-й позиции.
Источник: Перрен подпишет трёхлетний контракт с "Краснодаром"
Французский полузащитник «Осера» Гаэтан Перрен продолжит карьеру в «Краснодаре».
Фото: IMAGO