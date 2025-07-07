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Источник: Перрен подпишет трёхлетний контракт с "Краснодаром"

Французский полузащитник «Осера» Гаэтан Перрен продолжит карьеру в «Краснодаре».
Фото: IMAGO
По информации «Чемпионата», игрок подпишет с клубом соглашение сроком на три года. Финансовый вопрос с «Осером» ещё полностью не улажен, но «быки» уже согласовали механизм перевода средств.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что стороны договорились о трансфере за сумму в € 4,5 млн.

В прошедшем сезоне Перрен записал на свой счет 10 голов и 11 ассистов в 35 матчах. Его контракт с «Осером» действует до лета 2026 года. Текущая рыночная стоимость 29-летнего полузащитника составляет 8 миллионов евро по версии Transfermarkt.

Напомним, в прошлом сезоне «Краснодар» впервые в истории выиграл чемпионат России, а «Осер» завершил чемпионат Франции на 11-й позиции.

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