"Матч со сборной России возможен в этом году. Этот вопрос лежит у президента ФФА, мы желаем сыграть с Россией. В сентябре у нас запланирован турнир CAFA и мы не сможем играть. Но будем ждать предложения на ноябрьское окно. Будем рады сыграть с российской сборной" , - приводит слова Хашими Sport24.
В июне национальная команда России одержала победу над Белоруссией на выезде (4:1) и сыграла вничью с Нигерией на домашнем стадионе (1:1). Ранее сообщалось, что осенью команда Валерия Карпина может сыграть со сборной Чили, а также провести товарищеский матч с Аргентиной или Уругваем.
На данный момент национальная команда России располагается на 35 строчке в рейтинге сборных ФИФА, Афганистан в этом рейтинге занимает 160 место.
Сборная Афганистана хочет провести товарищеский матч с Россией
Пресс-секретарь Федерации футбола Афганистана Мустафа Хашими рассказал о желании провести товарищеский матч с Россией.
Фото: РФС