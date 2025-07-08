Об этом «Ахмат» сообщил в своем телеграм-канале.
«Полузащитник Заим Диванович и футбольный клуб «Ахмат» расторгли трудовое соглашение по согласию сторон. Вслед за Заимом Дивановичем расположение команды покидает Светослав Ковачев. Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию», - говорится в сообщении грозненского клуба.
Диванович перебрался в «Ахмат» зимой 2023 года, сыграв за это время в 29 матчах. А болгарин Ковачев перешел в клуб из Грозного летом 2023 года. Он принял участие в 47 играх, в которых забил пять мячей.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «Ахмат» занял 14 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 баллов. В стыковых играх грозненцы по сумме двух игр обыграли «Урал» (1:2, 2:0).
"Ахмат" покинули два футболиста
Грозненский «Ахмат» объявил об уходе двух игроков. Клуб покинули два полузащитника - Заим Диванович и Светослав Ковачев.
Фото: ФК "Ахмат"