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В "Зените" сообщили, когда будет представлен новичок команды Жерсон

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал, когда клуб представит хавбека Жерсона, выкупленного у "Фламенго".
Фото: Global Look Press
"Жерсон будет представлен на стадионе перед матчем с "Войводиной", - передает слова Медведева "СЭ".

Контрольный матч, в котором "Зенит" встретится с сербским футбольным клубом из города Нови-Сад "Войводиной" состоится в это воскресенье, 13 июля. Игра пройдет на домашнем стадионе сине-бело-голубых "Газпром Арена" и начнется в 20:30 по петербургского времени.

Бразильский полузащитник Жерсон играл за "Фламенго" с 2023 года. 4 июля бразильский клуб объявил об уходе игрока, который выкупил свой контракт для перехода в "Зенит".

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