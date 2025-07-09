"Жерсон будет представлен на стадионе перед матчем с "Войводиной", - передает слова Медведева "СЭ".
Контрольный матч, в котором "Зенит" встретится с сербским футбольным клубом из города Нови-Сад "Войводиной" состоится в это воскресенье, 13 июля. Игра пройдет на домашнем стадионе сине-бело-голубых "Газпром Арена" и начнется в 20:30 по петербургского времени.
Бразильский полузащитник Жерсон играл за "Фламенго" с 2023 года. 4 июля бразильский клуб объявил об уходе игрока, который выкупил свой контракт для перехода в "Зенит".
В "Зените" сообщили, когда будет представлен новичок команды Жерсон
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал, когда клуб представит хавбека Жерсона, выкупленного у "Фламенго".
Фото: Global Look Press