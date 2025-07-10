По информации Sport24 Мухин может перейти из ЦСКА в «Сочи».
Ранее сообщалось, что на 23-летнего футболиста претендует «Ростов», а сам игрок не исключает аренду в другой клуб. Главный тренер армейцев Фабио Челестини подтвердил возможность ухода Мухина: «Ему нужна игровая практика, возможно, он уйдет в аренду».
В октябре 2023 года у Максима Мухина была диагностирована серьёзная травма — разрыв передней крестообразной связки.
Максим выступает за ЦСКА с 2021 года, перейдя в этот клуб из московского «Локомотива» за 170 тысяч евро. За это время он провёл 70 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2026 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 1,5 миллионов евро.
Sport24: "Сочи" заинтересован в полузащитнике ЦСКА Мухине
Полузащитник ЦСКА Максим Мухин попал в сферу интересов «Сочи».
Фото: ФК ЦСКА